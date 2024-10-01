Управляющая компания построила площадку по эскизу 12-летней девочки

В американском городе Клирфилд 24 сентября прошло торжественное открытие детской площадки, которую сделали по эскизу 12-летней Розили Олсон. Об этом сообщает издание Standard-Examiner.

Как рассказал руководитель городского департамента парков и рекреации Эрик Хоус, история создания площадки началась с отзыва девочки на другую площадку, которую департамент устанавливал в одном из парков. По словам Хоуса, они выложили в соцсети снимки площадки, что вызвало живой, в основном положительный отклик. Однако Олсон, увидев конструкции, расстроилась, что они слишком сложные для ее младших сестер — девочка хотела, чтобы все дети из ее семьи могли одновременно играть на подобной площадке.

Тогда школьница сделала эскиз собственной игровой зоны и убедила маму отвезти ее в мэрию. Там девочка презентовала проект, ее выслушали и решили, что могут открыть в городе еще одну площадку — тем более, на нее уже были выделены из бюджета средства.

После этого конструкторы встречались с девочкой еще пару раз, чтобы уточнять детали и согласовывать эскизы. В сентябре девочка вместе с семьей присутствовала на открытии объекта. По словам матери школьницы, ее дочь была поражена, что мечта о площадке воплотилась в реальность.

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