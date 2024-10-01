Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Управляющая компания построила площадку по эскизу 12-летней девочки

В США власти возвели детскую площадку по эскизу 12-летней школьницы

close
Rob Nielsen/Standard-Examiner

В американском городе Клирфилд 24 сентября прошло торжественное открытие детской площадки, которую сделали по эскизу 12-летней Розили Олсон. Об этом сообщает издание Standard-Examiner.

Как рассказал руководитель городского департамента парков и рекреации Эрик Хоус, история создания площадки началась с отзыва девочки на другую площадку, которую департамент устанавливал в одном из парков. По словам Хоуса, они выложили в соцсети снимки площадки, что вызвало живой, в основном положительный отклик. Однако Олсон, увидев конструкции, расстроилась, что они слишком сложные для ее младших сестер — девочка хотела, чтобы все дети из ее семьи могли одновременно играть на подобной площадке.

Тогда школьница сделала эскиз собственной игровой зоны и убедила маму отвезти ее в мэрию. Там девочка презентовала проект, ее выслушали и решили, что могут открыть в городе еще одну площадку — тем более, на нее уже были выделены из бюджета средства.

После этого конструкторы встречались с девочкой еще пару раз, чтобы уточнять детали и согласовывать эскизы. В сентябре девочка вместе с семьей присутствовала на открытии объекта. По словам матери школьницы, ее дочь была поражена, что мечта о площадке воплотилась в реальность.

Ранее в Великобритании придумали кроссовки, которые растут вместе с ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами