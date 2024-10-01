В Усолье-Сибирском построят федеральный центр химии

В Усолье-Сибирском помимо работ по рекультивации загрязненной территории комбината «Усольехимпром» ведутся работы по созданию федерального центра химии (ФЦХ), рассказала член комитета Госдумы по промышленности и торговле, депутат «Единой России» Мария Василькова в рамках заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское.

«Основными задачами ФЦХ является снижение зависимости от импорта в химическом комплексе страны и выпуск стратегически важной продукции мало- и среднетоннажной химии. За 4 года Усолье-Сибирское прошло путь от «Сибирского Чернобыля» до самой инвестиционно-привлекательной площадки России», — сказала она.

По словам Васильковой, ФЦХ может стать модельной площадкой по реализации национальной цели «Технологическое лидерство».

«Завершение значительной части мероприятий по рекультивации позволит ввести промышленную площадку в эксплуатацию, а в 2025 году приступить к следующему этапу реализации проекта развития - начать проектно-изыскательские работы. Сегодня формируются лучшие практики по созданию новых производств», — сказала она.

Напомним, комбинат «Усольехимпром» прекратил свою деятельность в 2014 году, в результате чего промышленная площадка была заброшена. Это привело к загрязнению окружающей среды на площади свыше 1,6 тысяч гектаров, включая негативное воздействие на реку Ангару.