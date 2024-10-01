Польша эвакуирует часть сотрудников посольства в Бейруте

Польша приняла решение эвакуировать часть сотрудников посольства страны в Бейруте, а также помочь с вылетом из Ливана части находящихся в стране граждан. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет об эвакуации в ближайшие дни членов семей сотрудников посольства, а также тех сотрудников, чье отсутствие не будет влиять на непрерывность работы дипмиссии.

Также Польша окажет помощь в вылете нескольким десяткам граждан республики, которые решили покинуть Ливан.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». Ее целью является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет.

До этого в Кремле призвали граждан РФ, которые в настоящее время находятся в Ливане, покинуть территорию этой страны в целях безопасности.

Ранее Израиль назвал условие для отвода войск из Ливана.