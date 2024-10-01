В Дагестане дядя месяц развращал малолетних племянников и племянниц

В Дагестане мужчина на протяжении месяца совращал четверых детей своей сестры, включая девочку с ДЦП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По информации Telegram-канала, мужчина проживал в одном доме со своей сестрой и ее четырьмя детьми — двумя девочками шести и 11-ти лет, у последней из которых ДЦП, и двумя мальчиками семи и восьми лет.

Дети рассказали своей матери, что дядя делает с ними «странные вещи». Женщина обратилась в полицию, стражи порядка сочли действия россиянина развратными.

Отмечается, что мужчина во всем сознался. Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают членов семьи.

До этого православного блогера из Петербурга заподозрили в изнасиловании десятилетней дочери сожительницы. После начала проверки мужчина ушел на СВО.

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