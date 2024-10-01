Россиянам раскрыли подробности о новой вакцине от аллергии

В России разработали вакцину от аллергии, над ней ученые работали много лет. Она станет новым классом препаратов для всего мира, это самый эффективный метод лечения от аллергенов природного происхождения, рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН.

Аллерген специфическая иммунотерапия применяется уже на протяжении более ста лет, причем речь идет именно о лечебном аллергене. А сегодня создан механизм, который относится к новому поколению терапии, которая не содержит самого природного аллергена. Такой метод подразумевает использование белков, которые будут модулировать иммунный объект, снижая таким образом чувствительность пациента к аллергену, объяснил Викулов.

«Это самый эффективный метод лечения, который одобрен ВОЗ, он применяется в лучших клиниках мира», — подчеркнул эксперт.

Работать вакцина будет постепенно, формируя в организме более низкую чувствительность к аллергену, заключил Викулов.

До этого директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов сообщил о скором начале клинических испытаний вакцины на пыльцу березы. Первую и вторую фазы планируется завершить в следующем году — в июле или августе.

Россиянам ранее объяснили, как будет применяться новая вакцина от аллергии.