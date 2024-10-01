Названа опасная доза кофе в день

Употребление более пяти чашек кофе в день чревато серьезными последствиями для здоровья. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Если употреблять более пяти чашек кофе в день, то это плохо повлияет на структуру головного мозга, приведет к повреждению структур мозга. Рекомендуемое количество: 0-3 чашки в день. У беременных и кормящих женщин лимит по кофеину: 1-2 чашки», — объяснила специалист.

Также она посоветовала не пить кофе натощак, чтобы не оказать негативного влияния на углеводный обмен. Кроме того, стоит воздержаться от употребления напитков, содержащих кофеин, после 16:00, чтобы не нарушить сон, добавила Павлюк.

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что пожилым людям следует ограничить употребление кофе до одной чашки в день. Пить его лучше утром после еды, чтобы не раздражать желудок.

При этом, по его словам, полностью отказываться от напитка не стоит, потому что в нем содержатся антиоксиданты, способные продлить молодость. Кроме того, кофе помогает взбодриться и избавиться от ощущения слабости.

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