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Алишер Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD

Немецкий суд признал клеветой обвинение Усманова в подкупе спортивных судей

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Земельный гамбургский суд признал клеветой прозвучавшие в эфире немецкого телеканала ARD заявления о том, что российский бизнесмен Алишер Усманов создал «систему подкупа судей» фехтовального турнира на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя.

Суд запретил телеканалу распространять подобные материалы под угрозой тюремного заключения или штрафа до €250 тыс. за каждый случай нарушения.

Заявления о причастности Алишера Усманова к организации «системы подкупа судей» в Международной федерации фехтования (FIE) прозвучали в репортажах журналиста Хайо Зеппельта.

Журналист обвинил Алишера Усманова в том, что бизнесмен, будучи президентом FIE, якобы внедрил в фехтовальный спорт систему, которая вынуждала судей соревнований за взятки или под давлением обеспечить победу нужным спортсменам.

Репортаж был основан, в частности, на эпизоде с грузинским спортсменом Сандро Базадзе, проигравшим поединок в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, как он сам утверждал, из-за нечестного судейства. Позднее президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе отозвал это утверждение как эмоциональное и принес официальные извинения FIE.

Кроме того, утверждения автора сюжета были также официально опровергнуты руководством FIE.

Исполняющий обязанности президента организации Эммануэль Катсиадакис заявил, что основной источник в репортаже — бывший судья, «исключенный из судейского списка коллегией судей», а манипуляции с подкупом невозможны благодаря системе, при которой судьи назначаются на соревнования компьютером за полчаса до поединка.

Обвинения в адрес Усманова перепечатали немецкое сетевое издание Sport1.de и австрийская газета Krone.at. Однако они изменили свои публикации по требованию адвокатов бизнесмена.

ARD отказался исправить недостоверные утверждения, после чего Алишер Усманов подал в суд.

По словам адвоката бизнесмена Йоахима Штайнхефеля, решение суда демонстрирует, что репортаж ARD и его спортивных журналистов — «прискорбное проявление этической и журналистской несостоятельности».

Он добавил, что репортаж вписывается в «общую клеветническую кампанию» против его клиента, основанную на принципе «богатый россиянин по определению виновен».

Напомним, Алишер Усманов возглавлял FIE с 2008 года и переизбирался в 2012, 2016, 2021 годах. Бизнесмен добровольно приостановил исполнение обязанностей в начале 2022 года в связи с санкциями ЕС.

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