Россиянина, совращавшего собственную дочь, отправили в колонию

В Краснодарском крае 43-летнего местного жителя признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности его восьмилетней дочери. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Согласно материалам дела, мужчина проживал с женой и их совместной дочерью в квартире в Сочи. В 2023 году мужчина дважды совершил в отношении ребенка «иные действия сексуального характера». О преступлениях узнала мать девочки и обратилась в правоохранительные органы.

«Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Вину подсудимый признал частично, однако суд счел доказательства, представленные стороной обвинения, убедительными, допустимыми и достоверными», — рассказали в пресс-службе судов.

Сочинца признали виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорили к 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Ранее в Казани отчима задержали за изнасилование 12-летней падчерицы.