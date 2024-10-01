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Россиянина, совращавшего собственную дочь, отправили в колонию

В Сочи 43-летний мужчина, совративший восьмилетнюю дочь, получил 16 лет колонии

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Краснодарском крае 43-летнего местного жителя признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности его восьмилетней дочери. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов края.

Согласно материалам дела, мужчина проживал с женой и их совместной дочерью в квартире в Сочи. В 2023 году мужчина дважды совершил в отношении ребенка «иные действия сексуального характера». О преступлениях узнала мать девочки и обратилась в правоохранительные органы.

«Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Вину подсудимый признал частично, однако суд счел доказательства, представленные стороной обвинения, убедительными, допустимыми и достоверными», — рассказали в пресс-службе судов.

Сочинца признали виновным во вменяемых ему преступлениях и приговорили к 16 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года.

Ранее в Казани отчима задержали за изнасилование 12-летней падчерицы.

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