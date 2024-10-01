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Глава Дагестана раскритиковал банкеты в день траура из-за взрыва на АЗС

Меликов: банкеты в день траура из-за взрыва на АЗС — это чудовищное равнодушие

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Проведение банкетов и других увеселительных мероприятий в день траура по погибшим при взрыве автозаправки в Дагестане — это проявление «чудовищного равнодушия», считает глава республики Сергей Меликов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Меликова.

«Чудовищным равнодушием глава Дагестана назвал выявленные в ряде городов факты проведения увеселительных мероприятий в ресторанах и банкетных залах в день траура по жертвам трагедии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Меликов осудил позицию предпринимателей и посоветовал муниципальным властям быть более жесткими.

27 сентября на территории АЗС в поселке Новый Хушет произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия несколько человек получили смертельные ранения.

По версии Telegram-канала SHOT, причиной трагедии могла стать детонация газового баллона. Площадь возникшего пожара превысила 500 квадратных метров. Спустя почти сутки огонь полностью потушили.

1 октября Меликов сообщил, что взрывы на АЗС могут быть связаны с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз».

Ранее стало известно, что руководство взорвавшейся АЗС в Дагестане отрицает наличие нарушений.

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Взрыв АЗС в Дагестане
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