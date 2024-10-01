Эксперт объяснил, как уберечься от шпионских «медицинских документов»

Генеральный директор информационно-технического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Ридусом» прокомментировал новость о том, что хакеры начали шпионить за россиянами через «медицинские документы». По его словам, визуально отличить подставной документ от настоящего не всегда возможно, поскольку злоумышленники могут пользоваться реальными данными граждан, попавшими к ним в руки.

«Если вы пользуетесь услугами медицинского учреждения, то у него, скорее всего, есть свое приложение. Все файлы находятся внутри этого приложения. Никто не даст гарантию, что его тоже нельзя взломать, но сделать это гораздо труднее», — отметил Кусков.

Если, к примеру, придет сообщение о результатах анализов, которые не сдавались, не стоит открывать данный документ, посоветовал эксперт.

Как сообщили ТАСС в компании Bi.Zone, злоумышленники в последние месяцы начали распространять замаскированное под медицинские документы программное обеспечение, которое позволяет осуществлять шпионаж.

В компании уточнили, что для реализации схемы хакеры используют фреймворк для тестирования на проникновение Havoc. При его применении на устройство пользователя загружается отвлекающий документ, после чего скрыто устанавливается загрузчик и агент. С помощью Havoc мошенники могут удаленно выполнять команды и выгружать данные.

Ранее инженер из Волгограда отдал мошенникам 10,8 млн рублей.