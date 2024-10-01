Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы управления «К» ФСБ

Военный суд отменил обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Андрусенко.

Суд апелляционной инстанции прекратил дело по основанию истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

«В настоящий момент никаких приговоров в отношении Фролова, который признавал бы его виновным по любой статье УК РФ, не существует», — добавил адвокат.

По его словам, за Фроловым сохранились военная пенсия, звание полковника запаса и награды.

До этого прокурор требовал для него 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, Фролов, курируя «банковский» отдел управления «К» ФСБ, ежемесячно получал деньги от руководства «Кредитимпэкс Банка».

В мае сообщалось, что Фролов, у которого вместе с двумя сослуживцами при обысках нашли 12 млрд рублей, попросил прекратить уголовное дело в отношении него о мошенничестве на сумму 130 млн рублей — в связи с истечением срока давности. Речь о деле, возбужденном в связи с хищением доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг».

Ранее названа сумма ущерба, которую вменяют полковнику Гамаюнову.