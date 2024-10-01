В Ленобласти мужчина приставал к ребенку возле Дома культуры

В Лужском районе Ленобласти по подозрению в домогательствах в отношении ребенка задержан неоднократно судимый местный житель. Об этом сообщает 47channel.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 36-летняя жительница поселка Волошово. Женщина сообщила, что 26 сентября знакомый ей мужчина совершил развратные действия в отношении ее 15-летней дочери. Злоумышленник приставал к ребенку возле местного Дома культуры.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался судимый за кражу и разбой 32-летний житель поселка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мужчина приставал к восьмилетней девочке, предлагая «дружбу», а потом попытался затащить ее в машину. Он начал хватать ребенка за талию, целовать и трогать в различных местах. Сотрудники правоохранительных органов задержали пристававшего к ней мужчину, им оказался 49-летний житель Сертолово. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Приморье неизвестный приставал к детям возле школы и предлагал им конфеты.