McDonald's годами платил чешской мафии, которая поставляла рабов для работы в Британии

Британский McDonald's годами не замечал, что некоторые из сотрудников находятся в рабстве и работают по 70-100 часов в неделю, пишет Би-би-си.

Факты массовой эксплуатации вскрылись еще в 2019 году, но детали этого дела стали известны общественности только сейчас. Оказалось, что корпорация не замечала или намеренно упускала из виду хорошо известные признаки рабовладения, включая выплату зарплаты нескольких человек на один банковский счет.

В ходе расследования выяснилось, что около четырех лет десять человек были вынуждены работать в филиале McDonald's в Кэкстоне, графство Кембриджшир. Братья Эрнест и Зденек Древенаки похищали зарплату своих жертв, что позволяло им вести роскошную жизнь в Чехии, пока вывезенные оттуда рабы жили в Британии в протекающем сарае и неотапливаемом фургоне.

От действий бандитов пострадали 16 человек, некоторые из которых также трудились на фабрике, поставляющей хлебобулочные изделия в крупные британские супермаркеты, с 2012 года.

«Я считаю, что «Макдоналдс» частично эксплуатировал меня, потому что они бездействовали», — заявил один из пострадавших по имени Павел.

Мужчина стал жертвой работорговцев в 2016 году, когда был бездомным в Чехии. По его словам, злоумышленники отобрали у него паспорт и следили с помощью камер видеонаблюдения, запрещая пользоваться телефонами и интернетом и применяя насилие. Эксплуататоры давали ему всего несколько фунтов в день наличными, несмотря на то, что он работал по 70 часов в неделю.

Банда обращалась со своими жертвами как со скотом и давала им минимальное количество еды. Павел вспоминает, что у «хозяев» было множество друзей в его родном городе, поэтому жертвы боялись сбежать и вернуться в Чехию. Если они все-таки решались на побег, их выслеживали и возвращали в Великобританию. В конце концов пострадавшие нашли способ обратиться в чешскую полицию, которая затем сообщила обо всем британским коллегам.

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