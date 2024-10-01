Климатолог: пыль песчаных бурь с юга накроет Москву

Песчаные бури на юге России спровоцировала засуха на фоне антициклона, который сохранялся в течение всего сентября в европейской части страны. Последствия этого природного явления ощутят на себе жители и других регионов, в том числе – Москвы, куда дойдут если не сами бури, то частицы пыли из них, рассказал директор Института физики атмосферы им. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов Общественной Службе Новостей.

Пыльные бури наблюдаются в Калмыкии, Дагестане, Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Это приведет к росту концентрации аэрозоли в воздухе. Это распыленные мелкодисперсные частицы, которые могут негативно влиять на органы дыхания, пояснил климатолог. В целом, по его словам, для южных регионов песчаные бури – это вполне обычное явление, которое усугубилось в этом году длительной засухой.

«Антициклон стоял над всей европейской территорией России, включая и юг. В какой-то степени это был аналог жары 2010 года. Поэтому почва высохла, что и способствовало тому, что сейчас, когда погода начала меняться и появился ветер, произошли такие события», — объяснил Семенов.

Измерения ученых показали, что пыль дойдет до Москвы – это как раз тот самый аэрозоль, который не виден на первый взгляд, однако ощутимо влияет на здоровье. Степень загрязненности воздуха будет зависеть от циркуляции атмосферных потоков, заключил эксперт.

Напомним, ученые предупреждают, что пыльные бури на юге России будут продолжаться до интенсивных дождей. Песок «будет висеть, пока атмосфера не промоется», а это произойдет только в начале октября.

Ранее сообщалось, что пыльные бури накрыли всю Россию и попали на видео.