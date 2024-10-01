Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

По делу полковника Гамаюнова арестовали еще одного фигуранта

ТАСС: суд арестовал бизнесмена в рамках дела полковника Росгвардии Гамаюнова

close
Depositphotos

Суд заключил под стражу еще одного фигуранта дела бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, в рамках расследования дела был арестован неназванный предприниматель. Срок его содержания под стражей не уточняется.

Накануне 235-й гарнизонный военный суд отправил Гамаюнова в СИЗО. Полковник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Позже стало известно, что следствие вменяет бывшему начальнику авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии ущерб более чем на 80 млн рублей при поставках ведомству. Следствие продолжает собирать доказательства о причастности полковника к преступлению.

Ранее суд наложил арест на счет связанного с некачественными сухпайками генерала Булгакова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами