По делу полковника Гамаюнова арестовали еще одного фигуранта

Суд заключил под стражу еще одного фигуранта дела бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации источника, в рамках расследования дела был арестован неназванный предприниматель. Срок его содержания под стражей не уточняется.

Накануне 235-й гарнизонный военный суд отправил Гамаюнова в СИЗО. Полковник подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей.

Позже стало известно, что следствие вменяет бывшему начальнику авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии ущерб более чем на 80 млн рублей при поставках ведомству. Следствие продолжает собирать доказательства о причастности полковника к преступлению.

Ранее суд наложил арест на счет связанного с некачественными сухпайками генерала Булгакова.