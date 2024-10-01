Россиянка подала в суд на соседа из-за его алабая, который пугает ее близких

В Курганской области женщина через суд добилась переселения собаки соседа, которая пугала ее домашних. Об этом сообщается на сайте Макушинского районного суда.

Местная жительница обратилась в суд с исковым заявлением, в котором указала, что сосед построил вольер для содержания алабая рядом с ее забором. Теперь собака прыгает на забор, рвет зубами сетку, чем пугает хозяйку дома, ее гостей и родственников. Она попросила хозяина пса перенести вольер хотя бы на один метр вглубь участка.

Суд согласился с доводами женщины и постановил, что ответчик действительно нарушил право на безопасность и сохранность имущества заявительницы. В результате ее требования были удовлетворены, и мужчину обязали перенести вольер с алабаем на один метр от забора соседки.

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