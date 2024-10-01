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В Екатеринбурге прохожие вытащили ребенка из горящего автомобиля

URA.ru: в Екатеринбурге спасли ребенка из горящей машины

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Телеграм-канал «Екатеринбург ЧП»

В Свердловской области во дворе жилого дома загорелся автомобиль, в котором находился ребенок, девочку успели спасти очевидцы. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Рассветной. Женщина припарковала машину и отошла забрать сумки, в салоне находилась маленькая девочка. В какой-то момент автомобиль неожиданно вспыхнул.

Ребенка успели вытащить из огня очевидцы, на место были вызваны экстренные службы. Возгорание удалось ликвидировать за 10 минут, причины пожара и сумма ущерба устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Астрахани задержали местного жителя, который из ревности сжег автомобиль своей девушки. Местный житель распивал спиртные напитки и решил прогуляться. В одном из дворов он увидел свою возлюбленную в сопровождении незнакомца. Россиянин решил отомстить девушке, купил на заправке канистру с бензином, облил горючей жидкостью автомобиль возлюбленной и поджег.

Ранее автобус загорелся после столкновения с фурой на Кубани.

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