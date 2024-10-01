В Подмосковье 71-летний пенсионер вырастил в огороде 56 кустов конопли

В Подмосковье 71-летнего местного жителя поймали за противозаконной деятельностью — мужчина вырастил на своем загородном участке плантацию конопли. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Проведя обыск в доме и на участке подозреваемого, правоохранители обнаружили 56 кустов запрещенного растения, а также 69 пакетов и 6 банок с измельченным растением.

Полицейские установили, что пенсионер закупил семена, удобрение, тепловые лампы и другое оборудование. Он культивировал растения дома, а затем пересаживал их в специальный парник на участке. После созревания мужчина срезал кусты, высушивал их и фасовал по пакетам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее во Владимирской области семья наладила производство наркотиков, но была задержана.