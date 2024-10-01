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Двух кенгурят украли из парка птиц в российском регионе

В Калужской области из парка птиц украли двух кенгурят

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Парк птиц «Воробьи»/VK

Из Калужского парка птиц «Воробьи» неизвестные украли двух кенгурят. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщили в пресс-службе областного МВД РФ.

Инцидент произошел 30 сентября. По информации местного журналиста Евгения Серкина, неизвестные проникли на природную территорию, порезав сетку вольера. Они забрали детенышей, которые только недавно стали покидать сумку матери и питаться самостоятельно. По словам сотрудников парка, без должного ухода у кенгурят очень маленькие шансы на выживание.

Несколькими днями до этого кенгуренка по кличке Крош украли из зоопарка в Ярославле. Сотрудники зоосада выразили уверенность, что покинуть вольер самостоятельно животное не могло.

Ранее в Нидерландах девять енотов устроили побег из зоопарка.

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