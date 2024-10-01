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Синоптик рассказал, что россиянам в октябре не стоит ждать минусовых температур

Вильфанд: в октябре в России не ожидается минусовых погодных аномалий

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ,что россиянам не стоит ждать минусовых погодных аномалий в октябре. Его слова передает «Интерфакс».

По словам специалиста, температура в октябре ожидается выше нормы в южной половине европейской части России, а также на Урале и в Сибири. На остальной территории страны температура будет находиться в пределах нормы.

Вильфанд подчеркнул, что среднемесячных температур ниже нуля не ожидается практически нигде в России. Также в южной половине европейской территории РФ, на юге Приволжского федерального округа и на юге Уральского федерального округа, а также на юге Красноярского края, в Иркутской области, в Бурятии и на западе Забайкальского края возможен недостаток осадков. Обильные дожди возможны на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае и в Амурской области.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова говорила, что в Москве до четверга сохранится теплая и солнечная погода. В конце недели столица попадет в холодную периферию антициклона, температура воздуха заметно понизится, начнутся дожди.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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