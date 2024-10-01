Перебежчик попытался вернуться в КНДР на угнанном автобусе

Перебежчик попытался вернуться в КНДР из Южной Кореи, угнав автобус в городе Пхаджу. Об этом сообщает агентство Yonhap.

30-летний мужчина въехал в баррикады, которые были установлены на Мосту объединения, ведущий в Северную Корею и находящийся к югу от демилитаризованной зоны. Перебежчика задержала южнокорейская полиция около 01:30 по местному времени. Он рассказал правоохранительным органам, что попытался вернуться в КНДР в связи с финансовыми трудностями. Мужчина прибыл на юг Корейского полуострова около десяти лет назад, во время совершения правонарушения фигурант был трезв. Полицейские завели дело.

До этого сообщалось, что в последние годы Северная Корея удалила из уголовного кодекса статьи о преступлениях, связанных с объединением с Южной Кореей. Уточняется, что речь идет о статьях «Уголовная ответственность в отношении лиц, сожалеющих о предательстве Родины и нации» и «Подавление движения за освобождение корейской нации».

Ранее в МИД Южной Кореи рассказали, зачем нужно объединение Корейского полуострова.