Врач назвал безопасную дозу кофе для пожилых

Пожилым людям лучше ограничить употребление кофе до одной чашки в день, пить его лучше утром после еды, чтобы не раздражать желудок. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, полностью отказываться от напитка не стоит, потому что в нем содержатся антиоксиданты, способные продлить молодость. Кроме того, он помогает взбодриться и избавиться от ощущения слабости. Однако при чрезмерном употреблении кофе может негативно сказаться на здоровье, предупредил врач.

«Если выпить больше нормы, это будет негативно сказываться на давлении, качестве сна — у многих пожилых есть с этим проблемы. Кроме того, могут выводиться витамины, например кальций, необходимый для костной системы», — уточнил Арзамасцев.

Он добавил, что с кофе нужно быть особенно осторожным при обострении гастрита и язвы, а также при гипертонической болезни.

Врач-терапевт, врач УЗД сети «Клиника Фомина» Татьяна Маеренкова до этого рассказала «Газете.Ru», что безопасная доза кофеина в день — до двух чашек кофе в день (400 мг кофеина). По ее словам, чрезмерное употребление может повысить риск остеопороза (снижения плотности костей вплоть до переломов), аритмии и коронарных событий.

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