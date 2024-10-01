Сибирские ученые разработали спецреагент для подавления угольной пыли на предприятиях

Специалисты Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, одного из участников научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь», разработали новую технологию подавления пыли на угольных предприятиях. Об этом сообщили в научно-образовательном центре.

Для борьбы с угольной пылью на предприятиях ученые предложили добавить в раствор вещества, которые смачивают угольные частицы гораздо эффективнее, чем используемая для этого вода.

Разработчики технологии пришли к выводу, что вместо воды для смачивания угольной пыли можно применять добавки химических реагентов, включая белковый кератиновый гидролизат и растительное масло.

Угольная пыль оседает быстрее, а компоненты раствора при высыхании позволят предотвращать повторное появление пыли в воздухе.

Автор и руководитель этого научного проекта, кандидат химических наук Сергей Бортников пояснил, что угольная пыль может стать причиной развития у сотрудников предприятиях профессиональных заболеваний, таких как пневмония и пневмомикоз.

Он отметил, что с развитием производственного потенциала существующих мощностей по добыче и переработки угля в России вопрос пылеподавления становится все более актуальным.

Бортников подчеркнул, что предложенные реагенты недорогие в производстве и отвечают требованию биоразлагаемости. Даже при значительном разбавлении исходной смеси водой (в 60 раз, а в некоторых случаях и в 350 раз), что существенно удешевляет технологию, этот способ остается стабильным и эффективным для решения задач пылеподавления.

Технология может также быть рекомендована при утилизации и переработке мало перерабатываемых отходов птицеводства, например, пера птицы.

Исследования в данном направлении стали возможными благодаря тому, что в 2021 году главный вуз Хакасии вошел в научно-образовательный центр «Енисейская Сибирь».

В январе прошлого года центр поддержал пять проектов ученых хакасского вуза, в числе которых и технология пылеподавления.

В настоящее время учеными вуза при грантовой поддержке правительства Республики Хакасия получен патент РФ на опытный состав и отправлена заявка на получение патента РФ.