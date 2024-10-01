Москвичам рассказали, стоит ли ждать прихода бабьего лета в октябре

Москвичам не стоит ждать прихода бабьего лета этой осенью, рассказала «Москве 24» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, обычно этот период заканчивается тогда, когда начинается астрономическая осень. В 2024 году — после 22 сентября. При этом синоптик уточнила, что погода в октябре в столице будет теплой. Так, во вторник, 1 октября, температура воздуха днем составит +16…+18°C, в среду ночью — +8…+10°C, днем — +19…+21°C. В четверг, 3 октября, ночная температура останется на том же уровне, дневная — составит около +20…+22°C. В пятницу ожидается небольшой дождь и облачность, температура в городе ночью составит +9…+11°C, днем — +15…+18°C.

«В субботу, 5 октября, атмосферное давление вновь начнет расти. Погоду будет определять уже следующий антициклон. Существенных осадков не ожидается, но ночи вновь станут прохладными, в пределах +5…+10°C. Дневная температура — +11…+16°C. Ветер сменится на северо-западный», — отметила Позднякова.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в октябре теплая погода еще порадует жителей Москвы и Подмосковья. По его словам, в пятницу во второй половине дня начнется дождь, а на выходные придется похолодание. Однако оно не будет затяжным.

Ранее сообщалось, что в Москву в октябре вернется летняя погода.