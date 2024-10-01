Россиянка зарегистрировала у себя дома 135 мигрантов и стала фигуранткой дела

На Камчатке 38-летняя местная жительница зарегистрировала у себя дома 135 мигрантов и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Петропавловск-Камчатском. Местная жительница, не имея намерения предоставить иностранцам жилое помещение, зарегистрировала у себя дома не менее 135 мигрантов.

Нарушение выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизма совместно с полицейским управлением по вопросам миграции. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранца или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

До этого в Москве раскрыли схему по легализации более тысячи мигрантов. Участники схемы создавали через подставное лицо коммерческие организации, которые занимались строительством.

До этого правительство поддержало проекты против незаконной миграции.