Главреда приморской газеты оштрафовали за фейк о новой волне мобилизации

Советский районный суд Владивостока оштрафовал главного редактора газеты «Арсеньевские вести» за фейк о новой волне мобилизации. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Приморского края.

По данным суда, в апреле в газете опубликовали материал, в котором выявили фейковую информацию о подготовке новой волны мобилизации. По данному факту составили протокол об административном правонарушении.

«По результатам рассмотрения дела главный редактор газеты «Арсеньевские вести» признана виновной по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ и привлечена к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 60 000 руб.» — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на текущий момент постановление суда еще не вступило в силу.

В суде не уточнили имя главреда издания. Однако на сайте газеты указано, что сейчас должность занимает Анна Замолотова.

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что на текущий момент набор военных на службу по контракту идет хорошо, в связи с чем новая волна мобилизации не планируется. Также депутат отметил, что в этом году призывная компания пройдет по старым нормам.

Ранее в Госдуме высказались о возможной дополнительной мобилизации в РФ.