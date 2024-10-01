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Названа самая популярная схема обмана пенсионеров аферистами

Эксперт Бийчук: аферисты обманывают пожилых под видом сотрудников энергокомпаний

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Depositphotos

Дистанционные аферисты могут представляться работниками энергосбытовых компаний ради обмана пенсионеров — это наиболее распространенная схема мошенничества. Об этом сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

В частности, мошенники заявляют, что пришли из коммунальных служб и предлагают плановую замену электросчетчика, отметил он.

«Во время разговора они просят пенсионера сообщить код, который приходит на телефон в виде СМС», — предупредил Бийчук.

Неоднократно фиксировались факты, когда аферисты манипулировали доверием, уверяя, что это нужно для регистрации в электронной очереди, заметил эксперт. По его словам, такой ход создает иллюзию безопасности, поэтому потерпевший передает код мошеннику, не задумываясь о каких-либо последствиях.

Помимо этого, аферисты любят представляться сотрудниками Пенсионного фонда, продолжил директор «Защитника». В этом случае они предлагают перевести сбережения на «единый счет» и просят просит продиктовать код из СМС-сообщения, предупредил Бийчук об очередной уловке мошенников.

До этого сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов.

Ранее пожилая россиянка отдала мошенникам более 15 млн рублей после разговора с «начальником».

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