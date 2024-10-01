Экс-замглавы ГУ МЧС Кубани могут обвинить в новом преступлении

Бывшему замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко могут предъявить новые обвинения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Необходимо с учетом собранных доказательств предъявить обвиняемым новые обвинения», — говорится в документах.

В конце сентября Басманный суд Москвы продлил срок содержания фигуранта под стражей. В числе других тяжких преступлений Симоненко обвиняют в организации покушения на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

В начале августа Генпрокуратура начала судебный процесс с требованием изъять имущество полковника МЧС Сергея Симоненко и его семьи. В числе обнаруженных активов — 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей, включая премиум-модели. Расследование ведет центральный аппарат СК. Подробности — в материале «Газеты.Ru». Позднее стало известно, что замглавы ГУ МЧС по Кубани нарушал установленные запреты для чиновников.

Ранее Генпрокуратура объяснила, как подсчитала незаконно нажитое имущество Симоненко.