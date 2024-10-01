В Шанхае при поножовщине в супермаркете пострадали 18 человек, трое не выжили

В Шанхае мужчина по фамилии Линь напал с ножом на людей в супермаркете и ранил 18 человек, троих спасти не удалось. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Инцидент случился вечером в понедельник. Полицейские задержали 37-летнего злоумышленника на месте происшествия.

Всех пострадавших отправили в больницу, но трем из них медики помочь не смогли.

До этого сообщалось, что конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной. По версии следствия, инцидент произошел 2 августа в помещении магазина на улице Шарикоподшипниковской. Между двумя мужчинами произошел конфликт, начавшийся из-за личных неприязненных отношений. В ходе потасовки один из них достал нож и дважды ударил оппонента. Пострадавшего госпитализировали.

А в июле нетрезвые мужчины устроили поножовщину в электричке Новосибирск — Белово, напуганным пассажирам пришлось спасаться из вагона бегством.

Ранее в Берлине произошла поножовщина около резиденции канцлера ФРГ.