Педагоги назвали лучшие и худшие подарки на День учителя

Подавляющее число родителей (96%) поздравляют педагогов с профессиональным праздником — Днем учителя, который отмечается 5 октября. При этом каждый третий преподаватель хоть раз был расстроен поздравлением. Это показало исследование «Золотого Яблока», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Примерно половина учителей признает, что им нравится получать подарки на День учителя (45%). Каждый пятый расстроен, если не получил поздравления и знака внимания (20%). Лишь 5% относятся к традиции дарить подарки отрицательно.

Среди родителей школьников праздник тоже воспринимается преимущественно позитивно: большинство считает, что поздравить педагога с Днем учителя — это возможность поблагодарить его за труд (67%) и сделать человеку приятно (47%). Небольшая доля родителей относится к традиции дарить подарки на День учителя более прагматично — как к социальному протоколу, который просто нужно соблюсти (15%), или как к способу сделать педагога чуть лояльнее к ребенку (11%). Антагонистов праздника среди родителей всего 4%.

Выбирая подарки, родители чаще всего склонны присоединиться к большинству и просто сдать деньги — так поступают 67%. При этом 37% родителей не ограничиваются общими сборами и стараются дополнительно поздравить педагога лично от себя и своего ребенка. Каждый 10-й хоть раз лично инициировал сбор средств на подарки учителям. Лишь 2% принципиально не участвует в сборах.

Чаще всего в складчину родители покупают цветы (55%), подарочные карты (66%) и кондитерские изделия (42%). Реже родительский комитет закупает уходовую косметику (12%), товары для дома (7%), канцтовары (6%), деликатесы (5%) и парфюм (4%).

В списке подарков, которые родители предпочитают дарить лично от своей семьи, лидируют подарочные карты — их выбрали 74% респондентов.

Большинство считает, что это полезный подарок, так как учитель сам купит то, что ему нужно (76%). Говоря о причинах выбора подарочной карты, респонденты отмечают, что она уместна на любой праздник (54%), а еще удобна тем, что ее можно купить в любой момент (38%). Учителя включают подарочные карты в ТОП-3 самых приятных подарков после цветов и кондитерских изделий — с картой можно купить что-то действительно полезное. А вот подарки, которые оказались не нужны, чаще всего передариваются (так ответили 60% учителей).

Оптимальная стоимость подарка на День учителя, по мнению большинства респондентов, не превышает 3000 рублей. В случае с подарочными картами каждый третий родитель рассматривает подарок номиналом 5000 рублей.

Родители большинства школьников вне зависимости от возраста поздравляют классного руководителя. Внимание другим педагогам на День учителя часто зависит от возраста учеников. Например, учителей, которые ведут у ребенка любимый предмет, поздравляют 30% родителей с 1-го по 5-й классы и 40% с 6-го по 9-й. Третье место в праздничном зачете занимают частные репетиторы: их поздравляют 13% родителей и учеников с 1-го по 5-й классы и 17% с 6-го по 9-й. Реже всего поздравления и подарки ко Дню учителя получает руководство школы и преподаватели по проблемным для ребенка предметам — их поздравляют около 5% родителей, чьи дети ходят в 1-9 классы. В старших классах, с 10-го по 11-й, не классное руководство реже получает подарки: 30% дарят любимым учителям, 15% — репетиторам.

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