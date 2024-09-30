В России планируют повысить социальные пенсии

Социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года увеличатся на 14,75%, их средний размер составит 15 456 рублей. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» сообщает ТАСС.

В документе говорится, что индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с апреля 1 апреля ежегодно индексируется с прогнозом роста прожиточного минимума за предыдущий год. В 2025 году он составит 14,75%, в 2026 — 4,5%, в 2027 — 4%.

30 сентября сообщалось, что депутаты Государственной думы РФ готовят законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Это даст возможность пожилым родителям, не накопившим достаточного количества баллов, выйти на пенсию быстрее или получать более высокую пенсию.

Ранее были названы категории пенсионеров, которым повысят выплаты в октябре.