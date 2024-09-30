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На Украине планируют переименовать еще пять городов

Верховная Рада: на Украине хотят переименовать еще пять городов

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский институт национальной памяти рекомендовал переименовать еще пять городов страны в рамках очередной декоммунизации. Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в Верховной раде, передает ТАСС.

Таким образом предлагается переименовать город Первомайск Николаевской области в Орлик или Богополь, а Южноукраинск — в Гард.

В свою очередь город Южное Одесской области предлагают назвать Порт-Анненталь, тогда как город Павлоград Днепропетровской области рекомендовано переименовать на Матвеев, а Павлоградский район — на Матвеевский.

Последний город в списке — Синельниково. Его хотят переименовать в Роднополье, а Синельниковский район — в Роднопольский.

20 сентября депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук покинул партию главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» из-за переименования родного города Червоноград.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

Ранее в Одессе снесли советские символы со стелы «Крылья Победы».

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