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В Челябинске упал лифт с ребенком

Прокуратура сообщила, что в Челябинске упал лифт с ребенком внутри

В Челябинске упал лифт с ребенком внутри. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

С ребенком ничего не произошло. 12-летний мальчик ехал в лифте, когда тот поднялся до 13-го этажа и резко упал вниз до седьмого этажа. После падения лифт остановился и открылся.

Прокуратура начала проверку управляющей компании и других ответственных лиц на исполнение норм жилищного законодательства.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в 2025 году в РФ могут остановить около 130 тысяч лифтов.

По словам депутата, российские власти изначально рассчитывали заменить порядка 130 тысяч лифтов к 2025 году, однако на реализацию этого не хватит средств, поэтому было принято решение сдвинуть крайний срок до 2030 года.

При этом Разворотнева признала, что часть из выработавших срок эксплуатации лифтов может «не дожить» до ремонта.

Ранее в Ленобласти рабочий упал в шахту лифта с 12-го этажа и выжил.

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