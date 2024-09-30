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В Приморье неизвестный приставал к детям возле школы и предлагал им конфеты

kp.ru: в Приморье родители задержали мужчину, пристававшего к детям возле школы

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Во Владивостоке подозрительный мужчина приставал к детям около школы, он предлагал ученикам конфеты и пытался увести их за собой. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел возле школы №47 во Владивостоке, несколько учеников пожаловались родителям на незнакомца, который приставал к ним. Мужчина предлагал детям конфеты и игрушки, хватал за руки и настойчиво звал за собой.

Родители обратились за помощью в общественное объединение «Северный человек». Общественники приняли решение устроить наблюдение за территорией школы. Уже на второй день при содействии и полиции мужчину нашли и задержали.

Злоумышленником оказался местный житель, предположительно он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

До этого сообщалось, что в Ленобласти мужчина приставал к восьмилетней девочке, предлагая «дружбу», а потом попытался затащить ее в машину. Он начал хватать ребенка за талию, целовать и трогать в различных местах. Сотрудники правоохранительных органов задержали пристававшего к ней мужчину, им оказался 49-летний житель Сертолово. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в пермском кафе повар-мигрант приставал к девочкам и показывал им порно на телефоне.

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