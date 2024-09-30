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МЧС рассказало как подготовить к зиме дачу в Сибири

МЧС призвало сибиряков увезти газовые баллоны с дачи перед отъездом на зиму

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Global Look Press

МЧС призвало сибиряков увезти газовые баллоны с дачи перед тем, как покинуть летний дом на зиму. Советы спасателей публикует Regions.ru.

В МЧС подчеркнули, что перед долгим отсутствием дачу необходимо полностью обесточить, поскольку короткое замыкание является очень частой причиной пожаров.

«Газовые баллоны, даже пустые, представляют серьезную пожарную опасность. Их необходимо вывезти с участка или, если такой возможности нет, разместить на максимально безопасном расстоянии от построек», — подчеркнули в МЧС.

Отмечается, что горючие материалы — сухая трава, листья, ветки — могут стать причиной пожара, поэтому их лучше вывезти или сжечь в специально отведенном месте перед тем, как покинуть участок на долгое время.

До этого россиянам рассказали, как надежно запереть дачу на зиму.

Ранее в Госдуме объяснили, почему осень — лучшее время для покупки дачи.

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