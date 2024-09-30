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В Московской клинике у пациентки, пришедшей лечить бронхит, остановилось сердце

112: в Москве спасли пациентку частной клиники после остановки сердца

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве у пациентки частной клиники произошел анафилактический шок, женщина пришла лечить бронхит и потеряла сознание. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в клинике «Умный Доктор» на Волгоградском проспекте, 55-летняя женщина обратилась к медикам с жалобами на бронхит. После введения лекарственного средства, пациентке стало плохо. Она потеряла сознание, у женщины начался анафилактический шок.

Пострадавшую экстренно доставили в 15-ю больницу Москвы с остановкой сердца, реаниматологам потребовалось 25 минут, чтобы женщина пришла в себя, она остается под медицинским наблюдением.

До этого сообщалось, что женщина заболела ботулизмом после курса инъекций ботулотоксина в частной московской клинике. Пациентка хотела провести коррекцию мимических морщин, и в клинике ей предложили инъекционную ботулинотерапию. Через пару дней у нее развились признаки мышечной слабости, появились нарушения глотания и жевания, затрудненное дыхание, опущение века. Выяснилось, что пострадавшей ввели инъекции препарата Refinex, который не имеет регистрации на территории РФ.

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