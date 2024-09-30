Женщина сделала липосакцию и оказалась в реанимации

Женщина из Англии сделала липосакцию и оказалась в реанимации, пишет Daily Mail.

Как рассказала 36-летняя женщина по имени Кери, она решила сделать липосакцию в Турции, надеясь улучшить свою внешность после рождения двоих детей. Однако после шестичасовой операции британка обнаружила, что ее живот почернел из-за некротизирующего фасциита — серьезного заболевания, которое привело к развитию опасного сепсиса.

«Я получила в наследство от бабушки деньги и хотела потратить их на что-то, что сделает меня счастливой», — вспоминает британка.

Женщина вспоминает, что после пробуждения от наркоза почувствовала боль в области живота и обратилась за помощью. Несмотря на все усилия врачей, ее состояние продолжало ухудшаться, поэтому доктора решили перевести пациентку в реанимацию.

После обследования врачи обнаружили у Кери сепсис и отказ органов. Ей провели пять экстренных операций по удалению зараженных участков тела, а также трансплантацию кожи с ноги, чтобы восстановить функции желудка.

Всего Кери провела в больнице три месяца, прежде чем вернуться домой. Сегодня она призывает других людей, желающих изменить свою внешность, отказаться от медицинских процедур за границей и искать квалифицированных специалистов в своей стране.

«Я стараюсь сохранять позитивный настрой и думаю, что мне повезло, что я жива и вижу, как растут мои дети», — заключила женщина.

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