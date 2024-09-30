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В России назвали неактуальными переговоры с Зеленским

Депутат Госдумы Чепа назвал переговорный процесс с Зеленским неактуальным

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Gleb Garanich/Reuters

На сегодняшний день переговорный процесс России с президентом Украины Владимиром Зеленским неактуален. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Коллапс фронта очевиден, и он медленно, но верно приближается. Попытки изменить эту ситуацию путем совершения террористических актов не привели ни к каким результатам. Попытки убедить в совершении неких действий США тоже не получили ожидаемого для Зеленского результата», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что российская сторона ожидает определенных действий, в том числе влияния на этот процесс со стороны руководителей Зеленского.

Также Чепа не стал исключать, что ситуация может быстро измениться, некую неопределенность для переговоров создает политика США, которые не дают четкого ответа. Также Вашингтон не «дают добро» на многочисленные просьбы Зеленского, но и четкого запрета также не дают. По словам Чепы, США «держат на поводке» украинского президента, предлагая ему продолжать воевать до последнего украинца.

30 сентября депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин заявил, что только полный коллапс фронта может заставить Зеленского начать переговоры с РФ. По словам украинского парламентария, в настоящее время разговоров о каких-либо перспективах урегулирования конфликта не ведется.

Ранее испанские СМИ сообщили о подготовке Зеленского к мирным переговорам.

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