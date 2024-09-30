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В Новосибирске восьмилетний мальчик играл и застрял под диваном

В Новосибирске спасли школьника, застрявшего под диваном

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unsplash.com

В Новосибирске спасатели почти час извлекали ребенка из-под дивана, восьмилетний мальчик залез под мебель и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

Инцидент произошел в Октябрьском районе города, за помощью к спасателям обратились родители восьмилетнего мальчика. Школьник забрался под диван и не смог выбраться самостоятельно.

Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали помощь любопытному мальчику и достали его из-под дивана, операция по вызволению застрявшего длилась 45 минут. Медицинская помощь мальчику не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Петербурге маленький ребенок перемолол пальцы в блендере, оставшись без присмотра. Инцидент произошел в доме на Дрезденской улице. Женщина готовила детям суп и измельчала некоторые продукты. В какой-то момент она отвлеклась и оставила на столе блендер, до которого в этот момент добрался четырехлетний мальчик. Ребенок засунул пальцы внутрь и включил прибор. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у малолетнего открытые переломы фаланг пальцев, а также рубленые раны.

Ранее в Петербурге врачи спасли шестилетнюю девочку с веткой в животе.

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