Депутат Госдумы рассказал о недопустимом ремонте в квартирах

В российских квартирах запрещено проводить ремонт, в результате которого будут объединены жилые комнаты и кухня с газовой плитой. Об этом в интервью NEWS.ru напомнил депутат, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Помимо этого, при ремонте не допускаются какие-либо манипуляции с несущими стенами, установка на балконе дополнительной батареи, подключенной к общей системе отопления, а также присоединение к квартире чердака или подвала. Запрещено как-либо ограничивать доступ к общедомовым системам водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и иным инженерным коммуникациям.

По словам Гаврилова, любые действия по объединению комнат, перемещению коммуникаций и прочим подобным требуют обязательного согласования с управляющей компанией, жилищной инспекцией, местными органами власти, а иногда и соседями. К последнему относится, например, установка блока кондиционера на общем фасаде здания, что влечет изменение облика дома.

13 сентября сообщалось, что, согласно опросу, каждый третий россиянин хотя бы раз делал ремонт в своей квартире самостоятельно, без привлечения специалистов.

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