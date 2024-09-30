Гражданина РФ осудили на четверть века за диверсии на железной дороге

Гражданина РФ Владимира Малину приговорили к 25 годам лишения свободы, признав виновным в поджоге релейных шкафов на железной дороге и попытке спалить здание одного из управлений министерства внутренних дел страны. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Москве и области.

В заявлении уточняется, что соответствующее решение принял 2-й Западный военный окружной суд.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы, из которых пять лет с отбыванием в тюрьме, а оставшуюся часть срока 20 лет — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В региональном УФСБ РФ уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Как выяснили сотрудники российских спецслужб, Малина по собственной инициативе связался с представителями запрещенной в стране террористической организации и по их заданию поджег два релейных шкафа в районе станции «Бекасово-1» на Московской железной дороге. Также мужчина пытался уничтожить объект связи в городском округе Лобня, который находится в области, но потерпел неудачу.

По данным ФСБ РФ, гражданин собирался спалить и здание отдела МВД РФ по столичному району Марфино. В назначенный день он прибыл к строению, но испугался задержания и скрылся.

«Малину задержали полицейские в июне 2024 года при подготовке поджога релейных шкафов», — говорится в статье.

Впоследствии против мужчины возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая совершение государственной измены и приготовление к террористическому акту.

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