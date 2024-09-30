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Россиянка выгнала пожилую мать из дома после ссоры

Жительница Великих Лук лишилась единственной квартиры из-за ссоры с дочерью

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Depositphotos

Жительница города Великие Луки Псковской области лишилась единственного жилья из-за ссоры с дочерью. Об инциденте стало известно «Псковскому агентству информации».

В 2009 году 60-летняя россиянка подарила квартиру дочери, однако женщина не проживала на жилплощади и не платила за коммунальные услуги.

«Ее мать с разрешения была зарегистрирована в этой квартире и проживала там до конфликта», — говорится в публикации.

По данным издания, в марте этого года между матерью и дочерью произошла ссора, после которой женщина выгнала родительницу из квартиры. Тогда было решено подать заявление в суд, чтобы признать договор дарения недействительным, поскольку пенсионерке было негде жить, кроме этой квартиры.

Однако суд отказал в удовлетворении заявления. Причиной тому стал факт того, что женщина, находясь в здравом уме, самостоятельно решила подарить квартиру своей дочери. Более того, она лично подписала соответствующий договор. Позже выяснилось, что после ссоры дочь продала квартиру.

Другой случай произошел 27 августа. Сообщалось, что в Красноармейском районе Волгограда местный житель выгнал из квартиры 89-летнюю мать-пенсионерку, после чего набросился на сотрудника полиции, который пытался остановить происходящее.

Ранее стало известно, как мошенники завладевают квартирами умерших людей.

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