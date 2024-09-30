Политолог рассказал о важных преобразованиях в новых регионах страны

За два года с момента воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией в новых регионах страны произошло множество важных преобразований, заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

Политолог отметил, что на территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области возвращается мир.

«Специальная военная операция позволила отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от ударов киевского режима. Конечно, пока что случаются прилеты и обстрелы, но их количество уменьшилось», — сказал Павел Данилин.

Он подчеркнул, что в новых регионах построено 62 огромных многоквартирных дома, отремонтировано более 2 тыс., возводятся школы, спортивные и культурные объекты, восстанавливается медицинская инфраструктура.

«Многие регионы и крупные компании взяли шефство над городам и районами новых субъектов и помогают их развитию», — добавил Павел Данилин.

Также он отметил активный процесс социальной интеграции новых регионов в правовое пространство Российской Федерации.

«Что касается экономики, то в новые регионы пришли достаточно большие инвестиции. Развивается металлургия и сельское хозяйство. Множество предприятий работают в условиях свободной экономической зоны, которая подразумевает пониженные налоги и страховые взносы. Все это дает рабочие места 66 тыс. сотрудников», — констатировал политолог.

Кроме того, он наполнил о грандиозных природных ресурсах Донбасса, «использование которых способно принести большую прибыль России».

Данилин напомнил о том, что два года назад жители Донбасса и Новороссии большинством голосов поддержали присоединение к России. По его словам, эти настроения преобладают в обществе и сейчас. За прошедшее время люди окончательно утвердились в роли неотъемлемой части России.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам по случаю второй годовщины воссоединения Донбасса и Новороссии с Российской Федерацией.