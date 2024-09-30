В Шотландии на продажу выставили «рай для интровертов», стоящий посреди холмов

В Шотландии на продажу выставили уединенный коттедж, стоящий посреди нагорья, пишет Oddity Central. В соцсетях шутят, что такой дом идеально подходит для интровертов.

В отдаленной части Шотландии, известной как Сазерленд, на продажу за £130 тысяч выставили небольшой каменный коттедж. В описании к объявлению написано, что дом идеально подойдет для тех, кто ценит уединение и спокойствие, так как он находится далеко от населенных пунктов посреди нагорья.

Кроме живописных пейзажей, хозяева дома получают два акра земли, где могут выращивать свои собственные продукты. На участке также есть два хозяйственных помещения и вода из природного источника.

Однако, несмотря на привлекательность местности, дом требует значительных вложений, так как находится в плохом состоянии. Кроме того, в доме нет электричества, газа и канализации.

Ранее в соцсетях высмеяли квартиру в Индии, в которой кровать и туалет находятся в одной комнате.