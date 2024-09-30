Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные ворвались в магазин и разбили бутылку о голову продавца в Ленобласти

В Ленобласти неизвестные ворвались в магазин и разбили бутылку о голову продавца

close
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В Ленобласти 18-летний продавец магазина подвергся нападению посетителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 29 сентября на улице Демьяна Бедного в Калининском районе. Неизвестные пришли в располагающийся там продовольственный магазин и разбили бутылку о голову 18-летнего сотрудника торговой точки — причины произошедшего не уточняются. После этого злоумышленники скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавших. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого в Чебоксарах мужчина с осколком бутылки устроил погром в магазине. Дебошира удалось скрутить одному из очевидцев произошедшего. На кадрах ролика, опубликованного в сети, заметно, что пол магазина залит кровью.

Ранее в Тюмени мужчина напал на пенсионерку в магазине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами