Неизвестные ворвались в магазин и разбили бутылку о голову продавца в Ленобласти

В Ленобласти 18-летний продавец магазина подвергся нападению посетителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 29 сентября на улице Демьяна Бедного в Калининском районе. Неизвестные пришли в располагающийся там продовольственный магазин и разбили бутылку о голову 18-летнего сотрудника торговой точки — причины произошедшего не уточняются. После этого злоумышленники скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками нападавших. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

До этого в Чебоксарах мужчина с осколком бутылки устроил погром в магазине. Дебошира удалось скрутить одному из очевидцев произошедшего. На кадрах ролика, опубликованного в сети, заметно, что пол магазина залит кровью.

Ранее в Тюмени мужчина напал на пенсионерку в магазине.