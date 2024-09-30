Мужчина надругался над школьницей возле ДК в Ленобласти

В Ленобласти 33-летнего мужчину задержали по подозрению в надругательстве над 15-летней девушкой-подростком. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По информации издания, инцидент произошел 14 сентября в Лужском районе. Мужчина совершил надругательство над школьницей возле Дворца культуры на Школьной улице. После произошедшего мать несовершеннолетней обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские задержали 33-летнего мужчину, который в возрасте 16 лет был судим за разбой, и опросили его. После этого его отпустили. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сбежавшая из дома 14-летняя школьница обвинила девятиклассника в изнасиловании.