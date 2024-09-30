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Рыбак 10 лет хранил под кроватью жемчужину весом 34 кг и не догадывался о ее стоимости

Unilad: филиппинец 10 лет хранил под кроватью жемчужину, которая может стоить $100 млн

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Herald Hugo/AP

Рыбак с Филиппин десять лет хранил под кроватью жемчужину весом 34 кг и не догадывался о ее стоимости, пишет Unilad.

Как рассказал сам рыбак, он обнаружил уникальную жемчужину более 10 лет назад во время рыбалки в море. Это произошло, когда якорь его лодки зацепился за гигантского моллюска. Мужчина хранил свою находку как талисман и держал ее под кроватью до того момента, когда решил передать ее своей тете.

В свою очередь женщина решила узнать побольше информации и жемчужине и обратилась к экспертам, чтобы подтвердить ее подлинность и определить стоимость. Эксперты отсмотрели находку рыбака и взяли несколько проб. Если подтвердится, что это природный объект, сформированный внутри гигантского моллюска, то его стоимость может превысить $100 млн.

На данный момент жемчужина находится в здании мэрии города под усиленной охраной.

Ранее британец нашел жемчужину в ресторанном блюде.

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