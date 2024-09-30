Врач рассказала, как вылечить СДВГ у ребенка

Лечение синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) должно быть комплексным и учитывать индивидуальные особенности ребенка, при этом поставить такой диагноз могут только неврологи или психиатры после ряда тестов. Об этом kp.ru рассказала к.м.н., врач-невролог Любовь Штемберг.

По ее словам, к наиболее эффективному методу лечения синдрома можно отнести сочетание лекарственной и поведенческой терапии с семейной психотерапией и психолого-педагогической коррекцией.

«Но еще раз отмечу, что все назначения должен делать только врач после полного обследования ребенка. И только в сочетании с поведенческой терапией. Именно комплексное лечение способно дать необходимый эффект, чтобы ребенок перестал испытывать трудности в учебе», — подчеркнула Штемберг.

Детский психолог Ирина Таранова до этого говорила, что СДВГ проявляется в неусидчивости ребенка, его неспособности удерживать внимание на конкретном задании, постоянном отвлекании, переключении с одного на другое. Такие дети не могут делать два дела одновременно – к примеру, слушать и записывать, так как одно из них будет все время выпадать.

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