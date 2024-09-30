В Самарской области возбудили дело после взрыва на железнодорожном мосту

После взрыва на участке железной дороги в Самарской области правоохранительные органы возбудили уголовное дело о диверсии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря антитеррористической комиссии региона Сергея Решетова.

«Проведенные правоохранительными органами мероприятия дают основание полагать, что на указанном объекте транспортной инфраструктуры совершен акт беззаконного вмешательства. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия)», — сказал секретарь.

Решетов добавил, что в результате инцидента движение поездов организовали в обход поврежденного участка.

О повреждении «островков безопасности» на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области стало известно 28 сентября. Информации о пострадавших не поступало. На месте работали сотрудники безопасности.

В ФСБ исключили, что взрыв на участке железной дороги в Самарской области связан с атакой беспилотника. В ведомстве подчеркнули, что это был не БПЛА, и добавили, что причину сейчас никто не скажет.

Ранее появились кадры с места взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области.