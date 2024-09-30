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Владелец русского ресторана на Пхукете о ночном обстреле: монтируем железные ставни

Владелец обстрелянного на Пхукете русского ресторана заявил, что у него не было врагов

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Cherng Talay Police

Владелец ресторана русской кухни на курорте Пхукет в Таиланде Никита заявил «Газете.Ru», что после ночного обстрела в заведении появятся охранная система и железные ставни. Он отметил, что нападение может быть связано с «более крупным делом» — у самого заведения врагов не было.

«Нападение было совершено сутки назад. Ставим охранную систему, монтируем железные ставни, потому что теперь каждую ночь будем закрывать ресторан полностью. Раньше таких инцидентов не было, и я не могу сказать, что есть какие-то враги. Работали достаточно спокойно, всегда были сложные моменты в низкий сезон, сфокусированы были полностью на себе. Пока не могу сказать точно, являлся ли прямой целью ресторан. Мы сейчас расследуем это дело. Возможно, мы оказались косвенной целью чуть большего дела, которое сейчас как раз раскручивается в полиции, ведется детективное расследование. У нас восстановление стекол, стеклянных стен, дверей, монтаж ставен, система охраны, новые камеры», — сказал он.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестные совершили несколько налетов на ресторан Birds: они расстреляли стекла ресторана и бросили камень. По данным канала, ночью двое вооруженных мужчин приехали на мотоциклах к заведению — охранник услышал звуки выстрелов. Позже, как пишет SHOT, к ресторану подошел другой мужчина, бросил камень в стекло и скрылся. Сейчас местная полиция разыскивает нападавших.

Ранее в Таиланде россиянин попал в тюрьму, работая за тарелку риса.

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